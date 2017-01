Van Aanholt voor vierenhalf jaar naar Crystal Palace

Van Aanholt stapte in 2014 over van Vitesse naar Sunderland. Bij de nummer laatst van de Premier League werkte hij zich op tot basisspeler onder trainer Sam Allardyce, die nu aan het roer staat bij Crystal Palace.



Allardyce zegt in een eerste reactie op de website van Crystal Palace verheugd te zijn met zijn nieuwe aanwinst. ,,We hebben successen geboekt bij Sunderland, waar hij een wezenlijke rol speelde in ons lijfsbehoud. Hij neemt tempo en energie mee, is verdedigend sterk en heeft als extra toegevoegde waarde dat hij kan scoren en doelpunten kan voorbereiden."



Voor zijn periode bij Vitesse stond de linksback onder contract bij Chelsea, dat hem achtereenvolgens verhuurde aan Coventry City, Newcastle United, Leicester City en Wigan Athletic. Hij speelde in de jeugd van FC Den Bosch en PSV.