Van Basten wil voetbal met tien punten ingrijpend veranderen

Als het aan Marco van Basten ligt, gaat het voetbal op termijn ingrijpend veranderen. De oud-topvoetballer is namens de FIFA verantwoordelijk voor technische ontwikkelingen en laat in gesprek met het Duitse blad Sport-Bild in zijn kaarten kijken.

Van Basten hoopt dat op het WK van 2026 wedstrijden die in een gelijkspel eindigen, worden beslist met shoot-outs. Spelers krijgen dan, net als in het hockey, een aantal seconden de tijd om in een rechtstreeks duel de keeper te passeren.

Maar dat is lang niet alles. De Nederlander komt met een tien-stappenplan met daarin nog meer opmerkelijke punten, zoals het afschaffen van de buitenspelregel en het omzetten van een gele kaart in een tijdstraf.

„We moeten altijd onderzoeken of we het voetbal kunnen verbeteren om het spel eerlijker, dynamischer en interessanter te maken", legt Van Basten uit. ,,Is hetgeen we de toeschouwers bieden nu goed genoeg en attractief genoeg?"

De tien punten van Van Basten:

1. Buitenspel afschaffen

,,Ik weet dat veel mensen hier tegen zijn, maar ik ben heel benieuwd hoe het voetbal er zonder buitenspel uit gaat zien. Nu begint de sport steeds meer op handbal te lijken: negen spelers en de keeper werpen een muur op. Zonder buitenspel kunnen de aanvallers achter de verdedigers gaan staan, die het dan veel moeilijker krijgen. Er gaan dan meer doelpunten vallen.

2. Tijdstraf in plaats van gele kaart

Gele kaarten moeten worden vervangen door een tijdstraf van vijf of tien minuten. Dat heeft direct een afschrikwekkende werking. Je wil niet met een man minder komen te staan."

3. Shoot-outs in plaats van verlening

,,Shoot-outs moeten de penalty's vervangen. Een speler krijgt acht seconden om de keeper, die het strafschopgebied niet mag verlaten, te passeren. Wanneer hij de bal keert, is de kans voorbij. Dit is veel spectaculairder voor het publiek dan penalty's."

4. Effectieve speeltijd in de slotfase

,,De toeschouwers willen actie zien, doelpunten en duels. Door wissels en vrije trappen gaat veel speeltijd verloren. We denken er daarom over om in de laatste tien minuten effectieve speeltijd toe te passen, de bal moet dan elke seconde rollen."

5. Vliegende wissel

,,Dit is een mogelijkheid, maar voorlopig alleen bij de jeugd. We denken daarbij ook aan de scheidsrechter, hij moet constant weten wie er in het veld staat."

6. Meer dan drie wissels

,,Door wissels gaat veel tijd verloren, dus we denken vooral aan één of twee extra wissels in een verlening. Het is wel belangrijk dat het ritme daardoor niet uit het spel wordt gehaald."

7. Geen gezeur bij scheidsrechter

,,Er wordt zoveel bij de scheidsrechter geklaagd, ook dat kost veel tijd. Het is daarom een goed idee om, net als bij het rugby, maar één speler met de arbiter te laten praten."

8. Maximaal aantal overtredingen

,,Ik vind dat een verdediger net als bij het basketbal maximaal vijf fouten mag maken en daarna het veld moet verlaten."