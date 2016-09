Van den Berg: In Engeland mag veel meer dan in Nederland

Met 32 gele en zeven rode rode kaarten in vier Eredivisie-seizoenen was de reputatie van Van den Berg niet al te best. Nu ligt dat anders. ,,Gelukkig mag er hier iets meer dan in Nederland. Tegen Cardiff maakte ik drie overtredingen die in Nederland geel zouden zijn geweest. Maar hier sprak de scheids tegen me en zei alleen dat ik de volgende keer iets voorizchtiger moest zijn", zegt hij tegen GetReading.



Middenveld

De 30-jarige Van den Berg geeft verder aan dat hij aan het begin van het seizoen in de verdediging speelde, maar sinds de komst van Liam Moore (Leicester City) en Tyler Blackett (Manchester United) verhuisde de Nederlander naar het middenveld. ,,Dat betekende dat ik iets meer naar voren kon gaan spelen, maar het was niet zo dat ik op mijn stoel stond te dansen omdat de club een centrale verdediger had gekocht."



,,Ik denk niet dat mijn rol in dit team nu heel erg anders is", gaat hij verder. ,,Als middenvelder speel ik vlakbij de verdediging. De centrale mensen hoeven me alleen maar de bal te geven en dan draai ik in, zo simpel is het."