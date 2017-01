'Van Dijk maanden aan de kant met enkelblessure'

Van Dijk zou in dat geval pas aan het einde van dit seizoen weer inzetbaar zijn. Ook de cruciale interland van Oranje eind maart in Bulgarije komt dan te vroeg voor de oud-speler van FC Groningen en Celtic. Het is extra zuur voor Van Dijk, aangezien hij in de belangstelling stond van meerdere topclubs. Met name Manchester City werd veelvuldig in verband gebracht met de verdediger.



Southampton heeft de langdurige blessure van Van Dijk nog niet bevestigd.