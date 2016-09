Van Gaal startte seizoen beter dan Mourinho

Manchester United speelde vijf duels in de Premier League dit seizoen. Tot grote pijn van de Mancunians zelf vinden ze zichzelf terug op de zevende plek. Drie van de vijf duels werden gewonnen, twee werden verloren. Als extra zout in de wond werd het eerste duel in de Europa League verloren van Feyenoord in De Kuip (1-0).



Net als bij Van Gaal een jaar geleden heerst naast het puntentotaal teleurstelling over het vertoonde spel. De Nederlander had na vijf duels een punt meer verzameld. Drie keer winst, een keer gelijk en een keer verlies was de balans na vijf duels. Manchester United stond toen derde na vijf wedstrijden.