Veel Duitse steden dingen naar organisatie EK 2024

Pogba kiest geen partij bij broederstrijd op Old Trafford

16 februari Met een broer bij AS Saint-Étienne, Florentin, en een bij ManUnited, Paul, was het voor Spartaan Mathias vanavond lastig partij kiezen bij de confrontatie in de Europa League. Dus naaide hij de helften van een shirt van Les Verts en één van de Red Devils aan elkaar. ,,Ik kan mezelf vandaag niet splitsen'', schreef hij op Instagram.