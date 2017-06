Venezuela na strafschoppen naar finale WK onder 20

Uruguay leek lang richting de finale te gaan na de rake strafschop van Nicolás De La Cruz in de 49ste minuut, maar in blessuretijd maakte Samuel Sosa gelijk namens Venezuela. In de verlenging in Daejeon werd niet gescoord, maar Venezuela nam de strafschoppen beter: 4-3. Venezuela won de achtste finale (tegen Japan) en kwartfinale (tegen de Verenigde Staten) wel via een goal in verlenging. In de poulefase maakte Venezuela al indruk met overwinningen op Duitsland (2-0), Vanuatu (7-0) en Mexico (1-0).