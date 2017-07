Verbeek ontslagen bij VfL Bochum, opvolger direct aangesteld

Gertjan Verbeek is ontslagen bij VfL Bochum. Hoewel zijn contract nog doorliep tot 2018, heeft de Duitse club besloten al in de voorbereiding op het nieuwe seizoen afscheid te nemen de 54-jarige coach.

Christian Hochstätter, technisch directeur van VfL Bochum: ,,De timing van het ontslag zeker komt als een verrassing voor velen. De professionele kwaliteiten van Gertjan Verbeek zijn onomstreden, maar we hebben na intensief overleg in de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur besloten dat we zullen proberen een andere trainer gaan halen om onze doelen te bereiken. In de huidige situatie waren er grote verschillen in onze ideeën over de toekomst."

Verbeek ging in december 2014 aan de slag bij VfL Bochum, dat uitkomt in de 2. Bundesliga. In zijn eerste seizoen eindigde Verbeek met Bochum op een knappe vijfde plaats op het tweede niveau van Duitsland. Afgelopen seizoen werd Bochum negende in de 2. Bundesliga.

Volledig scherm Gertjan Verbeek als coach van VfL Bochum. © Getty Images

Atalan moet Verbeek opvolgen

Nog geen twee uur na het ontslag van Verbeek stelde Bochum al een nieuwe trainer aan: de 37-jarige coach Ismail Atalan, die overkomt van Sportfreunde Lotte uit de 3. Liga. Die club reikte afgelopen seizoen tot de kwartfinales van de DFB-Pokal, waarin Borussia Dortmund met 0-3 te sterk was.

Verbeek was in Duitsland eerder werkzaam bij 1. FC Nürnberg. Hij moest daar in april 2014 vanwege tegenvallende resultaten voortijdig vertrekken. In Nederland was Verbeek eerder coach bij Heracles Almelo, sc Heerenveen, Feyenoord en AZ.