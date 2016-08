Verdrukte vrouw is Fellaini eeuwig dankbaar voor reddingsactie

Gale Ann Allen, de bewuste vrouw, reageerde op Facebook op een nieuwsbericht over het voorval in de Daily Mirror. ,,Ja, dat was ik in die roze 'hoody'. Ik ging het veld niet op, maar was gewoon aan het vieren. Plots stortte de boarding in en viel er een aantal fans over me heen. Ik zat helemaal klem en Fellaini is me komen redden. Hij is mijn held'', aldus de verder ongedeerde Allen.