Verhaegh mist strafschop in belangrijk treffen met Schalke

50-jarige Miura scherpt record als oudste doelpuntenmaker ooit verder aan

13:20 Leeftijd is maar een getal, zo bewijst de Japanse voetballer Kazuyoshi Miura. In de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Thespa Kusatsu was de 50-jarige aanvaller van Yokohama FC vandaag trefzeker. Hiermee volgt hij zichzelf op als oudste doelpuntenmaker uit de geschiedenis van het profvoetbal.