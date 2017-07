Verkast Neymar naar PSG?

De Catalaanse club maakt zich ernstig zorgen, nu Paris Saint-Germain bereid lijkt die clausule die in het contract van de Braziliaan staat te betalen. Daarmee zou de prijs van de duurste voetballer tot nu toe, Paul Pogba (105 miljoen), meer dan verdubbeld worden.



Trainer Emery van PSG heeft de clubleiding gevraagd om “één van de spelers uit de top-vijf van de wereld” om de Franse club eindelijk eens in de Champions League tot aan de finale te laten meedoen. En bij Neymar heeft hij een gewillig oor gevonden. De Catalaanse krant Sport onthulde vorige week het ‘ongemak’ dat de Braziliaan in Barcelona voelt: al zijn vrienden en landgenoten zijn vertrokken en hij is het beu om een eeuwige ‘tweede’ achter Messi te blijven, nu de Argentijn zijn contract tot 2021 heeft verlengd, hetzelfde jaar dat de verbintenis van Neymar afloopt.



De Parijzenaars hebben, dankzij hun eigenaars en investeerders uit Qatar, dat geld voor die mega-investering beschikbaar. Met de verkoop van ster Verratti, begeerd door onder anderen Barcelona, zouden ze zelf bovendien tientallen miljoenen kunnen terugverdienen. Het bestuur van FC Barcelona heeft slechts gezegd dat Neymar een lopend contract bij de club heeft.



De speler zelf postte gisteren een veelzeggende foto op Instagram: liggend op een veld in Verenigde Staten, waar Barça op tournee is, zijn toekomst overpeinzend, inclusief een twijfelende emoticon. De Franse krant Le Parisien meldde vandaag dat Neymar op dat trainingskamp al enkele ploeggenoten zou hebben ingelicht over zijn nakende vertrek.