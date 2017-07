'Verloren zoon' Rooney keert na 13 jaar terug bij Everton

Op 31 augustus vertrok een 18-jarige Wayne Rooney van Everton naar Manchester United. Vandaag, bijna dertien jaar later, keert de verloren zoon terug op Goodison Park. Onder Ronald Koeman hoopt de all-time topscorer van Engeland en Manchester United zijn carrière nieuw leven in te blazen. Rooney is nog altijd pas 31 jaar, maar de twijfels rond zijn fysieke gesteldheid zijn groot, ook bij de supporters van Everton.

Door Minne Groenstege

Everton

Wayne Mark Rooney werd op 24 oktober 1985 geboren in Croxteth, een typische volkswijk in het noordoosten van Liverpool. Hij groeide op met zijn jongere broers John en Graeme, waarmee hij dag en nacht op straat voetbalde. De jonge Wayne deed in zijn jeugdjaren ook fanatiek aan boksen, maar koos uiteindelijk toch voor het voetbal. Geen verkeerde keuze, bleek al snel.

Everton on Twitter 📝 | We're delighted to bring @WayneRooney back to #EFC! He signs from @ManUtd, 2 year deal. #WelcomeHomeWayne 👉🏻 https://t.co/mHFaK7eQA9

Nadat Rooney in een seizoen 72 keer had gescoord voor de Liverpool Schoolboys vertrok hij op zijn negende naar de jeugdopleiding van zijn favoriete club Everton. Ook daar ging het hard. In zijn tweede seizoen scoorde hij 114 keer in 29 wedstrijden en op zijn 15de speelde hij al voor de onder 19-ploeg. Zijn debuut in de hoofdmacht kan dan ook niet lang uitblijven. Op 20 april 2002 zat hij al eens een wedstrijdje op de bank tussen de grote mannen, maar op 17 augustus 2002 maakte Rooney als mannetje van 16 al zijn debuut op Goodison Park. Tegen Tottenham Hotspur gaf hij direct een assist. Anderhalve maand later scoorde hij twee keer in de League Cup tegen Wrexham, waarmee hij de jongste doelpuntenmaker ooit werd van Everton. Zijn definitieve doorbrak kwam op 19 oktober 2002, vijf dagen voor zijn zeventiende verjaardag. Met een wonderschone goal in de laatste minuut bezorgde hij Everton een 2-1 op Arsenal, dat op dat moment al 30 competitiewedstrijden op rij ongeslagen was. "Remember the name, Wayne Rooney" riep commentator Clive Tyldesley, die direct besefte dat hier een bijzonder talent was opgestaan.

Engeland en de rest van de voetbalwereld zou zijn naam nooit vergeten. Rooney speelde in zijn eerste twee seizoenen bij Everton liefst 77 wedstrijden, waarin hij 17 keer scoorde. Al snel maakte Rooney ook furore voor de nationale ploeg. Rooney maakte zijn debuut voor Engeland op 12 februari 2003, waarmee hij de jongste speler ooit werd voor de Three Lions, met 17 jaar en 111 dagen oud. In september 2003 werd hij ook de jongste doelpuntenmaker ooit voor Engeland. Het leverde Rooney een basisplek op tijdens het EK 2004 in Portugal. Daar maakte Rooney furore met vier goals in vier wedstrijden, waarmee hij werd uitverkoren in het team van het toernooi.

School of Science on Twitter Once a Blue, always a Blue... https://t.co/yx8WcL8Z7B

Volledig scherm Wayne Rooney als jongen van 17 in het shirt van Everton. © anp

Volledig scherm David Moyes en Wayne Rooney in 2003 bij Everton. © getty

Manchester United

Rooney keerde na het EK 2004 gewoon terug bij Everton, dat in het seizoen 2003/2004 als zeventiende was geëindigd en daarmee net in de Premier League was gebleven. Rooney stond na zijn internationale doorbrak in de belangstelling van vele topclubs uit de Premier League. Arsenal en Chelsea wilden hem dolgraag naar Londen halen, maar Rooney koos voor een club dichter in de buurt van vrienden en familie: Manchester United. Daar groeit hij in dertien jaar tijd uit tot topscorer aller tijden van de club, met 253 goals in 559 wedstrijden. Bovendien wordt Rooney in dertien jaar tijd vijf keer kampioen van de Premier League en wint hij in 2008 de Champions League, nadat in Moskou in de finale na strafschoppen wordt gewonnen van Chelsea. Dit jaar wint Rooney ook nog de Europa League, nadat Manchester United in de finale in Stockholm te sterk en slim is voor Ajax.

Ook groeit hij uit tot topscorer aller tijden van de nationale ploeg, met inmiddels 53 goals in 119 interlands. De laatste jaren is er echter ook veel kritiek op Rooney, die vaak geblesseerd is en niet altijd even fit lijkt. Zijn trainers bij Manchester United en Engeland proberen hem uit als spelverdeler op het middenveld, waar Rooney door sommigen wordt gezien als de natuurlijk opvolger van Paul Scholes, maar dit experiment pakt slechts zelden goed uit. Rooney blijft een (schaduw)spits, een speler die leeft voor doelpunten. Met het behalen van het doelpuntenrecord bij Manchester United liggen er echter geen uitdagingen meer voor hem op Old Trafford, waar de prestaties van Manchester United de laatste jaren in zowel de Premier League als in Europees verband enorm tegenvallen. Na de transfer van Romelu Lukaku van Everton naar Manchester United (voor 85 miljoen euro) was de weg vrij voor Rooney om terug te keren.

Volledig scherm Wayne Rooney met Sir Bobby Charlton na het verbreken van zijn doelpuntenrecord in de nationale ploeg. © Getty Images

Everton, de comeback

Nu keert Rooney dus terug bij Everton, waar hij onder Ronald Koeman zijn carrière nieuw leven wil inblazen. Hij werd zojuist gepresenteerd op Finch Farm, het trainingscomplex van Everton. Hij ging daar bij zijn presentatie op de foto met zijn jeugdidool Duncan Ferguson. Aan het begin van zijn carrière speelde hij met Big Dunc samen, nu wordt hij zijn trainer. Rooney tekende een contract voor twee seizoenen bij The Toffees, waarmee hij komend seizoen ook zal uitkomen in de Europa League. Everton speelt binnenkort oefenwedstrijden tegen FC Twente en Racing Genk. ,,Wayne is pas 31 jaar en ik heb geen enkele twijfel over zijn kwaliteiten. Het is fantastisch dat hij hier weer is," zegt trainer Ronald Koeman, die eerder deze zomer al middenvelder Davy Klaassen, verdediger Michael Keane, doelman Jordan Pickford en spits Sandro Ramirez naar Everton haalde.

Everton on Twitter 🔵 | Once a Blue... #WelcomeHomeWayne https://t.co/PAkv1qeBsY