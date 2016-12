Véron (41) lost belofte in en gaat weer voetballen

Sneijder: Buiten voetbal om enkel problemen gehad met Van Gaal

10:27 Louis van Gaal is voor Wesley Sneijder op technisch en tactisch vlak de beste trainer die hij in zijn carrière heeft gehad. ,,Maar in zijn omgang met spelers en staf valt er voor hem nog wel wat te winnen'', zegt de Oranje-international in een gesprek met Kees Jansma bij FOX Sports.