VIDEO: AC/DC-held Bas Dost flikt het weer voor Sporting

Sporting kwam al na 12 minuten op voorsprong dankzij een benutte strafschop door Adrien Silva. Na ruim een halfuur sloeg Bas Dost toe. Even later leek Gelson Martins de wedstrijd te beslissen, maar na de rust kwam Paços de Ferreira via twee goals van Welthon terug (3-2). Het was Dost die in de 78ste minuut aan alle twijfel een einde maakte.