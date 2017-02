VIDEO: Ajacied Neres slaat tegenstander bloedneus

Bondscoach Kameroen populair: Heb hu­we­lijks­aan­zoek gekregen

5 februari Voorafgaand aan het toernooi om de Afrika Cup kreeg bondscoach Hugo Broos van Kameroen bakken kritiek te verwerken, maar inmiddels is de stemming helemaal omgeslagen. De 64-jarige Belg strijdt zondagavond met de 'Ontembare Leeuwen' in de finale tegen Egypte om de Afrikaanse titel. Broos is in korte tijd bijzonder populair geworden in Kameroen en dat leverde hem een pikant bericht op.