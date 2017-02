VIDEO: Alavés debuteert in Spaanse bekerfinale tegen Barça

Invaller Edgar Mendez heeft Alavés vanavond naar de finale van de Spaanse beker geschoten. Zijn treffer in de 82ste minuut bezorgde de bescheiden Spaanse club de zege op Celta de Vigo in de halve finales.

Aangezien het eerste duel in 0-0 was geëindigd, was het doelpunt van Edgar toereikend. De Baskische ploeg bereikte voor het eerst in zijn 96-jarig bestaan de finale van de zogeheten Copa del Rey. Tegenstander in die finale is het grote FC Barcelona, dat dinsdag ten koste van Atlético Madrid de eindstrijd haalde en de beker al 28 keer won.

Celta de Vigo had Real Madrid uitgeschakeld in de kwartfinales, maar tegen Alavés lukte het de ploeg niet te door te drukken. International Iago Aspas kreeg wel een paar kansen, maar zijn pogingen leidden niet tot een score. De thuisploeg, aangemoedigd door bijna 20.000 fans, kreeg in de tweede helft de overhand. Met als beloning de goal van Edgar, die alert reageerde op een kopbal van Victor Camarasa en de bal over doelman Sergio Alvarez wipte.

Alavés stond een keer eerder in de finale van een bekertoernooi. Dat was in het seizoen 2000/2001, toen de Spaanse ploeg heel verrassend de finale haalde van de UEFA Cup en daarin na verlenging verloor van Liverpool.