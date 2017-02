VIDEO: Alavés-spits troost fans Celta

Nadat het laatste fluitsignaal had geklonken in Mendizorrotza, waren de fans van Celta in bedroefde stemming om het mislopen van de finale. Deyverson liep naar het uitvak toe en begroette een groot deel van de fans - die hem overigens met alle respect behandelde - persoonlijk.



De bekerfinale, waarin Barcelona de tegenstander is, staat voor 27 mei gepland. Waar deze finale plaats zal vinden is echter nog niet bepaald. Alavés wil graag in het San Mamés in Bilbao spelen, omdat dit het dichtst bij huis is. Verder zijn de mogelijke locaties Camp Nou (Barcelona), Bernabéu (Madrid) en Vicente Calderón (eveneens Madrid).