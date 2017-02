VIDEO: 'Als je niets van voetbal weet, zou je geen microfoon moeten hebben'

Zulte Waregem zonder Mühren naar finale Belgische beker

1 februari Zulte Waregem is er vanavond in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het Belgische bekertoernooi. Het elftal van trainer Francky Dury won in de slotfase bij Eupen: 2-0. Zulte Waregem had de eerste halve finale in de strijd om de zogenoemde Croky Cup ook met 1-0 gewonnen.