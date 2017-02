VIDEO: Atlético Madrid knokt zich met mooie goals naar zege

Celta de Vigo kwam in een regenachtig en niet volledig uitverkocht Estadio Vicente Calderón al vroeg op voorsprong door een goal van Gustavo Cabral, maar Fernando Torres trok na tien minuten de stand alweer gelijk met een sluwe omhaal. Na een halfuur spelen verzuimde Torres om Atlético vanaf elf meter op voorsprong te zetten. Atlético miste dit seizoen al zes van de negen strafschoppen.



Twaalf minuten voor tijd leek John Guidetti zijn ploeg Celta met de 1-2 de zege te gaan bezorgen in Madrid, maar Atlético knokte zich in de slotfase knap terug. Door mooie goals van de Belg Yannick Carrasco (volley) en de Fransman Antoine Griezmann (na assist Fernando Torres) won de ploeg van Simeone uiteindelijk toch nog met 3-2.



Atlético Madrid blijft ondanks de overwinning vierde in de Primera División, met 42 punten na 22 duels. Sevilla staat derde met 46 punten, FC Barcelona staat tweede met 48 punten. Stadgenoot Real Madrid gaat aan kop in La Liga met 49 punten, maar de ploeg van Zinedine Zidane speelde pas 20 duels.