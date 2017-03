VIDEO: Atlético wint topper van Sevilla en krijgt derde plek in zicht

Ajax-opponent Schalke verslaat concurrent

17:31 De supporters van Schalke moesten er lang op wachten, maar zondag was het zover. De Duitse club, in de kwartfinales van de Europa League tegenstander van Ajax, won in de competitie voor het eerst in precies vier maanden weer een uitwedstrijd. Schalke was met 0-1 te sterk voor FSV Mainz.