VIDEO: Barça walst over Gijon heen

Lionel Messi opende het bal met een treffer in de negende minuut. Na een actie van Luis Suárez werkte Juan Rodríguez twee minuten later de bal in eigen doel, waarmee de ontmoeting al beslist leek. Door Carlos Castro kwam Gijón nog even terug, maar voordat het eerste halve uur was verstreken herstelde Suárez de marge, 3-1.



Na de hervatting scoorden Paco Alcácer, Neymar en Ivan Rakitic voor de thuisclub.



Later vanavond komt Real Madrid nog in actie, thuis tegen Las Palmas. Bij een zege passeert Real Barcelona weer. De Catalanen hebben twee punten meer maar ook twee duels meer gespeeld.