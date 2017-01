VIDEO: Barcelona houdt zicht op Real na ruime zege bij Eibar

Diego Costa belangrijk voor Chelsea bij rentree na conflict

19:45 Diego Costa heeft bij zijn rentree in de basis van Chelsea meteen bewezen hoe belangrijk hij is. De Spaanse spits zorgde in het duel met laagvlieger Hull City voor de openingstreffer, wat de opmaat bleek voor een zege van 2-0. Chelsea verstevigde daarmee de koppositie in de Premier League.