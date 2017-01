VIDEO: Barcelona morst punten in strijd om titel

Na rust was het Biglia die uit een corner de bal vlak voor het doel kreeg en afrondde: 1-0. Barcelona drong daarna aan en claimde terecht een treffer nadat de bal bijna een meter over de lijn terug het veld in werd geschoten. De arbitrage blunderde echter. Suárez scoorde vlak voor tijd alsnog op aangeven van Lionel Messi.

Voor Luis Enrique voelde het gelijkspel van zijn ploeg als een gewonnen punt. ,,We speelden niet goed. In de eerste helft maakten we veel fouten en in de tweede waren zij veel beter. We kwamen niet in de buurt van ons normale niveau", zei de Barcelona-trainer, die de scheidsrechter niets kwalijk nam over de niet-toegekende goal. ,,Ik heb de beelden gezien en het is duidelijk dat technologie uitkomst biedt. Scheidsrechters hebben hulp nodig."