VIDEO: Blind valt bij winnend United uit met hoofdblessure

Het is nog onduidelijk wat de blessure betekent voor Oranje. Bondscoach Danny Blind maakt morgen zijn definitieve selectie bekend voor de interlands met Bulgarije en Italië.



Paul Pogba viel in de 48ste minuut ook uit bij ManUnited. De Fransman kampt met een dijbeenblessure. Pogba werd vervangen door de Belg Marouane Fellaini.



Zes minuten na het uitvallen van Blind zorgde Juan Mata voor het enige doelpunt in de wedstrijd. De Spanjaard scoorde na een handig hakballetje van Zlatan Ibrahimovic. Met enkele fraaie reddingen voorkwam doelman Sergio Romero dat Rostov dichterbij kwam.



De 1-0 zege was na de 1-1 in Rostov genoeg voor de kwartfinale van de Europa League.



Rostov had vanwege blessures slechts vier spelers op de bank. Coach Ivan Daniliant gebruikte drie wissels.