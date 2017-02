VIDEO: Chelsea laat punten liggen bij Burnley

VIDEO: Real Madrid steekt Barça weer voorbij

11 februari Real Madrid heeft vanavond met de nodige moeite bij hekkensluiter Osasuna gewonnen: 1-3. De Madrilenen heroverden daarmee de koppositie in de Spaanse competitie. Eerder op de dag was FC Barcelona de Madrilenen even voorbij gestoken door een zege bij Alavés (0-6). Door de winst in Pamplona heeft Madrid nu weer een punt meer. Bovendien moet 'de Koninklijke' nog twee wedstrijden inhalen.