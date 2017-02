VIDEO: Dost en Zeegelaar kunnen titel vergeten na verlies tegen Porto

Valencia buigt in Mestalla voor Eibar

4 februari Het zwalkende Valencia heeft vandaag in het eigen Mestalla-stadion een enorm pak slaag gekregen. Valencia moest met liefst 4-0 buigen voor Eibar, dat zijn grootste uitzege ooit in de Spaanse competitie vierde. De thuisclub had in Mestalla slechts één keer met nog grotere cijfers verloren, in het seizoen 2012-2013 tegen Real Madrid (0-5).