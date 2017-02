VIDEO: FA klaagt Bilic aan wegens ongepast gedrag

De Kroaat werd zaterdag aan het einde van het duel tegen West Bromwich Albion naar de tribune gestuurd omdat hij een televisiemicrofoon tegen de grond had gesmeten. Dat deed Bilic nadat West Bromwich Albion de gelijkmaker had gemaakt.



Eerder in de wedstrijd was Bilic' assistent Nikola Jurcevic ook al weggestuurd. In de negentiende minuut van het duel had die te heftig geprotesteerd tegen de beslissing om een treffer van Sofiane Feghouli niet toe te kennen. Ook Jurcevic wordt ongepast gedrag ten laste gelegd.



Wat voor straf de twee krijgen wordt op zijn vroegst pas later deze week bekend. Bilic en Jurcevic hebben tot donderdagmiddag 18.00 uur Engelse tijd om te reageren op hun aanklacht.