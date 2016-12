VIDEO: Glenn Loovens beslist kraker in Championship

VIDEO: Anderlecht profiteert van misstap Zulte Waregem

26 december Zulte Waregem is er vandaag in de Belgische voetbalcompetitie niet in geslaagd KV Mechelen te verslaan. De nummer twee op de ranglijst na twintig speelronden moest tegen de nummer vijf genoegen nemen met een gelijkspel: 0-0. Oostende, dat vierde staat, ging in eigen stadion onderuit tegen het laaggeklasseerde Eupen: 1-3.