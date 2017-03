VIDEO: Invallers El Ghazi en Kishna spelen gelijk met Lille

El Ghazi kwam in de 63ste minuut in het veld, Kishna voegde zich in de 78ste minuut bij hem. Beiden konden echter in de slotfase evenmin het verschil maken. Lille staat op de veertiende plaats in de Franse competitie. Marseille bleef vijfde. Verdediger Karim Rekik behoorde niet tot de selectie van Olympique.