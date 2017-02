VIDEO: Kane met derde hattrick in negen duels Speler van de Week

VIDEO: Mooiste reddingen van de week in Premier League

6:27 De doelmannen Ben Forster van West Bromwich Albion, Heurelho Gomes van Watford, Hugo Lloris van Tottenham Hotspur, Lee Grant van Stoke City en Lukasz Fabianski van Swansea schitteren in de rubriek Saves of the Week. De beste reddingen uit de Premier League op een rij.