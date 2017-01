VIDEO: Kane schiet Spurs met hattrick naar zege, Janssen op tribune

Op aangeven van Christian Eriksen opende aanvaller Harry Kane met een hard en hoog schot de score in de twaalfde minuut. Eriksen verdubbelde in de 26e minuut, via verdediger Gareth McAuley, de voorsprong. Tottenham kreeg daarna nog enkele goede kansen op meer doelpunten in de eerste helft. Zo verdween de bal na een schot van Kane via de paal naast het doel. In de tweede helft scoorde Kane alsnog twee keer, in de 77ste en 82ste minuut: 3-0 en 4-0.