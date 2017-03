VIDEO: Lyon dompelt AS Roma in rouw in heerlijk duel

Nabil Fekir bracht Lyon in de 74ste minuut op voorsprong (3-2). De aanvaller was drie minuten daarvoor in het veld gekomen. Fekir had in de vorige ronde tegen AZ, dat met 7-1 werd verslagen in Frankrijk, al drie keer gescoord. In blessuretijd maakte Alexandre Lacazette de marge voor de Fransen nog groter.



De Nederlander Memphis Depay is in Europese wedstrijden niet speelgerechtigd voor Lyon. Middenvelder Kevin Strootman deed bij AS Roma de hele wedstrijd mee.



Mouctar Diakhaby zette Lyon in de achtste minuut vanuit een vrije trap op voorsprong. Mohamed Salah maakte gelijk, en Federico Fazio bracht de Romeinen aan de leiding. Kort na de pauze zorgde Corentin Tolisso opnieuw voor evenwicht in de stand, waarna invaller Fekir met een fraaie actie en geplaatst schot de 3-2 maakte. De blijdschap in Lyon werd na de treffer van Lacazette nog groter.

Volgende week donderdag is de return in Italië.