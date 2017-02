Manchester United voegt zich bij achtervolgers in subtop

Huntelaar mag heel even meedoen bij Schalke 04

21:01 Klaas-Jan Huntelaar heeft vandaag heel even mee mogen doen bij Schalke 04. De Nederlandse spits kwam in de thuiswedstrijd van zijn club tegen Hertha BSC in de 93ste minuut in het veld voor de Oostenrijker Guido Burgstaller.