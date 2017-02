Mané is terug en schiet Liverpool langs Spurs

Sadio Mané was vanavond de grote man bij Liverpool, waar Georginio Wijnaldum een basisplaats had. Klopp had de aanvaller enkele weken moeten missen omdat hij met Senegal deelnam aan de Afrika Cup. De verdediging van de Spurs kon de Senegalees na een diepe pass van Wijnaldum niet van de 1-0 afhouden. Twee minuten later was het opnieuw raak. Mané ontfutselde Eric Dier de bal en kreeg die in de rebound terug. Met een fraaie volley maakte hij de 2-0.