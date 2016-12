VIDEO: Martial en Pogba redden Man United in slotfase

Martial tekende pas in de 85ste minuut voor de gelijkmaker. Amper twee minuten later kopte Pogba zijn ploeg naar de zege. Middlesbrough kwam in de 67ste minuut tegen alle verhoudingen in op voorsprong toen Grant Leadbitter één van de schaarse kansen van de bezoekers benutte

Ondanks de zege staat Manchester United halverwege de competitie nog altijd dertien punten achter op koploper Chelsea. Trainer José Mourinho, de opvolger van Louis van Gaal, wacht nog veel werk in het nieuwe jaar.



United was veel beter dan Middlesbrough, waar Marten de Roon weer een basisplaats had. Maar Pogba en Martial raakten in kansrijke positie de paal. Zlatan Ibrahimovic trof wel doel even voor rust. Maar de treffer van de Zweed werd afgekeurd omdat hij volgens de scheidsrechter met zijn opgeheven been doelman Víctor Valdés in gevaar bracht.



Leadbitter scoorde toen Daley Blind al was gewisseld. De Amsterdammer zag vanaf de bank hoe Martial en Pogba de thuisploeg lieten ontsnappen. Voor Memphis Depay was zelfs geen plaats op de bank. Hij moest het duel van zijn ploeg weer vanaf de tribune bekijken.