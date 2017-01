VIDEO: Messi schiet Barça met heerlijke vrije trap naar kwartfinale

Luis Suárez opende met zijn honderdste doelpunt voor Barcelona de score. Hij bereikte die mijlpaal met een fraaie volley. Suárez trof voor die treffer ook al doel. Op advies van zijn grensrechter keurde de scheidsrechter dat doelpunt echter ten onrechte af wegens buitenspel. Dat leidde tot veel protesten van de spelers van de thuisploeg. Zij waren nog niet vergeten hoe hen zondag tegen Villarreal een glaszuivere strafschop was onthouden.



De arbiter voelde zich even na rust geroepen zijn foutje goed te maken. Hij gaf Neymar wel heel makkelijk een strafschop. De Braziliaan ging zelf achter de bal staan en trof na 1038 minuten weer eens doel. Vier minuten na de benutte penalty tekende Enric Saborit voor de 2-1. Jasper Cillessen, die in het bekertoernooi het doel van Barcelona mag verdedigen, was kansloos op de inzet van de verdediger Athletic Bilbao.



Wie anders dan Messi voorkwam dat Barcelona een plaats in de kwartfinale in een verlenging moest afdwingen. Hij schoot opnieuw raak uit een vrije trap, net als zondag tegen Villarreal en een week geleden in het eerste duel met Athletic Bilbao.