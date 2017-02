VIDEO: Nagenieten van alle Premier League-hoogtepunten

VIDEO: Simeone blijft rustig onder straf­schop­trau­ma

13 februari Atlético Madrid lijkt het scoren vanaf elf meter verleerd. Fernando Torres was zondag in de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo de volgende speler die een strafschop miste voor de Spaanse voetbalclub. Van de laatste negen penalty's gingen er liefst zes niet in het doel.