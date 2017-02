VIDEO: Payet scoort bij rentree Marseille

West Ham United liet Payet deze winter met tegenzin vertrekken naar Marseille, dat 29 miljoen euro betaalde aan The Hammers. In een statement liet de Londense club toen weten dat Payet niet veel respect en betrokkenheid toonde voor zowel de club als de fans.



De ploeg van Rudi Garcia is na een dramatische seizoensstart inmiddels opgeklommen naar een zesde positie in de Franse Ligue 1. Karim Rekik zat de gehele wedstrijd op de bank.