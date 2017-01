VIDEO: Pogba wijst United weg naar Wembley

Manchester United speelt op 26 februari op Wembley de finale tegen Southampton, dat gisteren Liverpool uitschakelde in de andere halve finale.



Manchester kende vanavond in Hull een heel heet avondje. Na de openingstreffer van Tom Huddlestone, na ruim een halfuur, was Hull City lange tijd één goal af van een verlenging. Tot Pogba na 66 minuten de deur voor de nummer negentien van Premier League toch al vroeg in het slot leek te gooien. Nieuwe hoop kreeg de thuisploeg echter kort voor tijd - door de 2-1 van de Senegalees Oumar Niasse - maar de tijd bleek te kort voor een stunt.



Daley Blind maakte bij ManUnited geen deel uit van de wedstrijdselectie, Timothy Fosu-Mensah zat het hele duel op de bank.