VIDEO: Real Madrid slaat gat met de concurrentie

VIDEO: Anderlecht laat kans op koppositie liggen

29 januari Club Brugge blijft ondanks een nederlaag van 2-0 bij AA Gent koploper in België. Achtervolger Anderlecht liet vanavond de kans liggen om de leiding over te nemen. Tegen tien en later zelfs negen spelers van Standard Luik lukte het de Brusselaars niet om een opening te vinden: 0-0.