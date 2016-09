Video: Real wint op bezoek bij Espanyol

Spurs revancheert zich, Janssen krijgt drie minuten

18 september Tottenham Hotspur blijft in de bovenste regionen van de Premier League goed meedoen. De ploeg van de Argentijnse trainer Mauricio Pochettino won zondagavond op eigen veld met 1-0 van laagvlieger Sunderland. Harry Kane bracht in de 59ste minuut het doelpunt op zijn naam. Met de krappe zege nam Tottenham revanche voor de midweekse nederlaag op Wembley tegen AS Monaco in de Champions League (1-2).