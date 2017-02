VIDEO: Samenvatting Premier League, winnende goal Van Aanholt

Monaco dicht bij clubrecord na zege

25 februari AS Monaco gaat weer alleen aan de leiding in de Franse voetbalcompetitie. Het team van trainer Leonardo Jardim won de uitwedstrijd tegen Guingamp met 1-2, en speelde daarmee de teleurstelling van de spectaculaire wedstrijd tegen Manchester City in de Champions League (5-3 verlies) een beetje van zich af.