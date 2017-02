VIDEO: Sánchez bezorgt Arsenal zege op Hull City

De Chileen opende na een half uur de score in het Emirates-stadion van Londen, waar de geschorste manager Arsène Wenger op de tribune zat. Sánchez werkte de bal van dichtbij langs doelman Eldin Jakupovic. In blessuretijd benutte de topschutter van Arsenal een strafschop. Scheidsrechter Mark Clattenburg had de bal op de stip gelegd nadat een kopbal van Lucas Pérez vlak voor de doellijn op de uitgestoken bovenarm van Sam Clucas was beland. De middenvelder van Hull moest met rood van het veld.