VIDEO: Sevilla kan puntenverlies Barça niet afstraffen

Barcelona en Sevilla staan nu allebei op 42 punten. Koploper Real Madrid kan zondag bij een zege op Real Sociedad op 46 punten komen, en heeft dan nog een duel minder gespeeld dan de twee achtervolgers.



Voor Sevilla was het de vierde nederlaag in de competitie dit seizoen. Al vanaf de tweede minuut stond de ploeg met een man minder na een rode kaart van Nicolas Pareja. Jose Antonio Reyes, die in de zomer overkwam van Sevilla, benutte de strafschop voor Espanyol.



Stevan Jovetic bracht het tiental van Sevilla nog wel langszij. Kort voor rust kwam Espanyol via Marc Navarro opnieuw op voorsprong. Gerard Moreno kopte in de 71ste minuut de 3-1 binnen. Espanyol verstevigde dankzij de zege de positie in de middenmoot van La Liga.