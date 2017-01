VIDEO: City laat Tottenham Hotspur terugkomen

Manchester City was lang de betere ploeg maar had de hulp van doelman Hugo Lloris nodig om afstand te nemen. De Fransman, die Michel Vorm op de bank houdt, probeerde de bal in de openingsfase van de tweede helft vergeefs uit zijn strafschopgebied te koppen. Leroy Sané profiteerde dankbaar van die misser en opende de score. Even later tikte Lloris de bal zo maar voor de voeten van Kevin De Bruyne, die zo een einde aan een serie van vijftien competitieduels zonder doelpunt kon maken.