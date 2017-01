VIDEO: Titel ver weg voor Barcelona ondanks wereldgoal Messi

Het had nog erger kunnen zijn voor Barcelona als Lionel Messi in blessuretijd niet voor de gelijkmaker had gezorgd. Hij deed dat uit een fenomenale vrije trap.



Barcelona stelde teleur tegen Villarreal en kon de gevreesde aanvallers Messi, Luis Suárez en Neymar onvoldoende in stelling brengen. Nicola Sansone tekende vlak na rust voor de openingstreffer. Messi was voor zijn schitterende 1-1 al dicht bij de gelijkmaker. Hij raakte de paal.



Barçelona mocht zich beklagen bij arbiter Iglesias Villanueva, die tot twee keer toe geen strafschop zag in een handsbal binnen de zestien bij Villarreal.



Het elftal van trainer Luis Enrique raakte door de nederlaag verder achterop bij koploper Real Madrid. Het verschil groeide naar vijf punten en de lijstaanvoerder heeft bovendien nog een duel tegoed. Barcelona is ook niet meer de belangrijkste uitdager van de grote rivaal uit de hoofdstad. De club zakte naar de derde plaats, met een achterstand van één punt op de nieuwe nummer twee Sevilla.



Real Madrid hervatte de competitie zaterdag al met een ruime zege op Granada (5-0). De lijstaanvoerder is al 39 duels op rij in verschillende competities ongeslagen. Isco scoorde tweemaal. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en Casemiro droegen met één treffer bij aan de zege.



Sevilla rekende overtuigend af met Real Sociedad (4-0). Wissam Ben Yedder was met drie doelpunten en een assist de man van de wedstrijd. Atletico Madrid blijft de nummer vier van la Liga. Het elftal van trainer Diego Simeone maakte geen fout bij Eibar (2-0). Saúl Niguez en Antoine Griezmann maakten het verschil voor Atlético Madrid.