VIDEO: Villarreal wint van Sociedad dankzij late treffer

Lazio in slotfase langs Empoli

18 februari Lazio heeft in de Italiaanse voetbalcompetitie een achterstand bij Empoli in de slotfase omgebogen in een zege. Dat gebeurde dankzij doelpunten van Ciro Immobile in de 68ste minuut en Keita Baldé Diao in de 80ste minuut. Empoli had één minuut voor de treffer van Immobile via Rade Krunic de leiding genomen.