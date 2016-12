VIDEO: Wereldgoal van Mkhitaryan en openingstreffer Blind helpen United

De ploeg van manager José Mourinho was kort voor rust op voorsprong gekomen door Blind, maar liep pas in de slotfase weg bij de degradatiekandidaat. De Nederlandse international schoot in de 39ste minuut raak op aangeven van Ibrahimovic. De Zweed zelf besliste het duel met een doelpunt in de 82ste minuut, zijn twaalfde van het seizoen in de Premier League. De ingevallen Henrikh Mkhitaryan maakte er nog 3-0 van. Fabio Borini deed in de slotminuut nog iets terug namens de gasten: 3-1.



Blind had vroeg in het duel geel ontvangen voor 75.000 toeschouwers op Old Trafford. Manchester United blijft door de overwinning zesde. Bij Sunderland speelde Patrick van Aanholt heel de wedstrijd.



,,Ik ben niet blij met de manier waarop we voor rust voetbalden, wel met het resultaat'', zei Mourinho. ,,Wat ik in de tweede helft heb gezien stemt me zeer tevreden. Ik had verwacht dat we veel beter zouden beginnen, maar na rust viel alles op zijn plaats. Ik zag weer de gewenste intensiteit om de bal vroeg te heroveren en dan snel de aanval te zoeken.''