VIDEO: Wijnaldum voorkomt tegen Chelsea nieuwe nederlaag Liverpool

Oostende via ploeg Stuivenberg naar finale Belgische beker

31 januari KV Oostende heeft als eerste de finale van de Beker van België bereikt. De ploeg van Yves Vanderhaeghe klopte vanavond RC Genk, de club van de Nederlandse trainer Albert Stuivenberg, in de Luminus Arena in de Belgisch-Limburgse stad met 1-0. De eerste wedstrijd in Oostende was in 1-1 geëindigd.