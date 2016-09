Vijf Manchester derby's die in het geheugen staan gegrift

Het hakje van Law

Een van de meest spraakmakende derby's ooit vond plaats op 27 april 1974. Denis Law, een icoon van Manchester United, speelde in zijn nadagen bij aartsrivaal Manchester City. Daarvoor vormde hij samen met Sir Bobby Charlton en George Best het 'heilige' trio op Old Trafford. In 404 duels scoorde Law 237 keer.



Maar op 27 april scoorde hij een prachtige hakbal in dat andere Manchester-shirt. Law dacht dat het doelpunt uiterst cruciaal was en hij United liet degraderen. De Schot weigerde om te juichen en liet zich meteen wisselen. Law wist toen de uitslagen van de andere wedstrijden nog niet, want later zou blijken dat United toch wel was gederadeerd, ongeacht de uitslag tegen City.



Het was het het laatste duel van Law in clubverband.

Comeback van United

In november 1993 ging het even minder met Manchester United. De club had doordeweeks al verloren in de Champions League van Galatasaray en stond nu bij rust met 2-0 achter tegen de stadgenoot.



Toen United-speler Mark Hughes vervolgens nog een rode kaart kreeg, dacht iedereen dat het wel was gedaan. Maar wonder boven wonder kwamen The Mancunians terug via Eric Cantona, die met twee goals de stand weer gelijk trok (de Fransman wist in zeven Manchester-derby's acht keer te scoren).



Roy Keane tikte uiteindelijk het winnende doelpunt binnen.

Keane versus Haaland

Diezelfde Roy Keane kwam acht jaar later in opspraak tijdens de derby. Hij beging namelijk een vreselijke overtreding op Alf-Inge Haaland.



Tussen de twee liep al een lange vete. Haaland beschuldigde Keane van een schwalbe in 1997 toen de Noor nog bij Leeds United speelde. Dit zat de Ierse middenvelder vier jaar later nog steeds zo hoog, dat Keane, toen hij zijn kans zag, een 'doodschop' uitdeelde. Haaland werd vol op de knie geraakt en moest mede door deze blessure stoppen met voetballen.

Spannendste derby

Waar de vorige derby alleen nog maar om de blessure en niet vanwege het spel wordt herinnerd, wordt die van 2009 dat wel. United kwam drie keer op voorsprong, maar het lukte steeds niet om City achter zich te houden.



Even dacht Sir Alex Ferguson de overwinning al binnen te hebben, maar Craig Bellamy wist in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de 3-3 te scoren. Old Trafford was op slag stil. Tot Michael Owen in de 96ste (!) minuut het winnende doelpunt produceerde.



City-coach Mark Hughes was na afloop van het duel woedend op scheidsrechter Martin Atkinson. De oefenmeester was van mening dat de arbiter veel te lang liet doorspelen, aangezien de grensrechter vier minuten blessuretijd aangaf en Owen twee minuten daarna nog scoorde.

'Slechtste dag ooit'

Sir Alex Ferguson noemde het 'de slechtste dag' onder zijn leiding, de 1-6 verliespartij tegen City. United ging in oktober van 2011 in eigen huis vreselijk hard onderuit. Het was de grootste thuisnederlaag voor United sinds 1955.



Het City van Roberto Mancini deelde door goals van Mario Balotelli (2), Edin Dzeko (2), Sergio Agüero en David Silva een flinke klap uit, die aan het einde van het seizoen 2011/2012 nog eens extra veel pijn deed. Beide clubs uit Manchester hadden na 38 wedstrijden precies evenveel punten, maar op doelsaldo werd City kampioen.

Toetje: Rooney's omhaal